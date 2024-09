Musica e digitale. Il grande ritorno di Rockin’ Umbria

UMBERTIDE – Torna ’Rock in Umbria’, la mitica manifestazione musicale nata nel Umbertide nel 1985 e uno dei più longevi festival musicale in Umbria e in Italia. Lo fa con una particolare veste, "Rockin’Umbria Digital Calling", rassegna di musica dal vivo, dj set e street art che animerà la Piattaforma oggi e sabato 28 settembre. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale St.Art, in collaborazione con Anonima Impresa Soc. Coop. e Associazione Effetto Cinema oltre alle note si arricchisce con le immagini street art dando vita al connubio perfetto tra sonorità innovative e arte urbana. Il festival inizierà alle 19.00 alla Piattaforma con la musica sperimentale degli Strata Gemma, seguiti dal dj set di Billy Bogus (foto). Sabato 28 settembre ecco il grande rock con le performance dal vivo di Death Mantra e Hyperwulf. La serata sarà arricchita dalla creazione di un’imponente opera di street art, curata dal collettivo Becoming X.