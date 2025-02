Musica di solidarietà con la “Feder-Dance“ alla Conca del Sole

“Divertiamoci insieme, facendo del bene”. Ecco il claim di “Feder-Dance 70/80/90”, evento di beneficenza che si terrà venerdì 21 marzo dalle 21.30 alla Conca del Sole, storica discoteca di Corciano. L’evento prende il nome da Federico, un ragazzo perugino di 19 anni con la malattia di Lafora, una patologia genetica estremamente rara, di tipo neuro degenerativo, e vuole raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica che l’associazione “Mauro Baschirotto” sta finanziando per mettere a punto una terapia genica in grado di curare alla radice tale patologia. Per farlo gli organizzatori hanno ideato un evento allegro e gioioso al ritmo della musica dance con due veterani del mixer, Old-j che proporrà gli anni ’70 e ’90 e Overload dj con la dance anni ’80. L’ingresso è libero con donazione responsabile e prenotazione a: [email protected]. Le donazioni, detraibili fiscalmente, possono essere inviate tramite Iban: IT19F0200814411000104535697 (Unicredit Terni), causale Feder-Dance, beneficiaria Associazione Malattie Rare ’Mauro Baschirotto’ –Sezione Umbria.