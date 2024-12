Murales allo stadio Enzo Blasone per onorare i tifosi del Foligno Calcio scomparsi

Un murales sarà realizzato sulle pareti dello stadio Enzo Blasone per celebrare due tifosi del Foligno Calcio scomparsi nel 2024: Sante Masci e Jonathan Spaziani.

La Giunta comunale ha deliberato il nulla osta alla realizzazione di tale opera, la cui richiesta è stata presentata da Roberto Sebastiani per i tifosi del Foligno. L’unica prescrizione è il divieto assoluto di inserire nella realizzazione del murales frasi, disegni, figure o espressioni che risultino o possano risultare sconvenienti, offensive, volgari o discriminatorie.

Si esonera l’amministrazione comunale da qualsiasi onere di natura finanziaria o di altro genere, ma anche da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza dell’attività. Ovviamente la terza prescrizione è il rispetto delle precauzioni e delle prescrizioni poste dal quadro normativo e regolamentare vigente in materia di prevenzione e sicurezza.

I realizzatori dell’opera dovranno anche prendere in carico tutti gli oneri organizzativi, tecnici, logistici tra cui l’eventuale acquisizione di ogni ulteriore necessaria autorizzazione, stipula eventuale di coperture assicurative e misure per la sicurezza.

La prima richiesta era arrivata in Comune lo scorso 16 aprile. L’idea era quella dell’opera da realizzare nel muro di cinta del Blasone, lato curva nord ‘Marco Bucciarelli’, a sinistra del murales già esistente. Ad aprile era già arrivato anche il nulla osta della società Foligno Calcio, che rimandava la decisione definitiva al Comune. A novembre l’ulteriore richiesta, con l’idea di ricordare anche Spaziani.

"L’opera - si legge nella delibera - si pone quale attività volontaria promanante dalla tifoseria, tesa a concretizzare il ricordo di due tifosi scomparsi e rendere loro omaggio quali espressione della passione e fede sportiva, nonché dello spirito di vicinanza e di gruppo che contraddistingue il tifo del Foligno Calcio".

Masci era un ultras degli Hooligans Warriors, scomparso ad aprile dopo una brutta malattia. Aveva 55 anni ed è sempre stato vicino ai Falchetti, che ha seguito fin da ragazzo, partecipando a tutte le attività della Curva. Spaziani è morto i primi giorni di settembre per un malore. Lascia la moglie Nicole e la figlia Irilù. Città straziata di fronte alla notizia della sua morte e una vera gara di solidarietà ha segnato i giorni successivi, con raccolte fondi per aiutare la famiglia nei momenti di difficoltà.