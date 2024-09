Muore il dottor Santino Rizzo: "Professionista eccezionale"

TERNI Si è spento a 71 anni il doSantino Rizzo (nella foto della pagina Fb dell’ospedale) , medico otorinolaringoiatra, primario, molto conosciuto e attivissimo nella comunità "L’Azienda ospedaliera Santa Maria esprime cordoglio per la scomparsa del dottor Santino Rizzo – così il nosocomio –. Con profondo dolore, si unisce al cordoglio per la scomparsa. Rizzo, medico otorinolaringoiatra di grande esperienza e primario della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria e del Dipartimento Testa-Collo fino a pochi mesi fa, ha dedicato la sua vita alla cura dei pazienti, diventando un punto di riferimento per tutta la comunità medica nazionale". "La sua carriera, segnata da competenza, dedizione e straordinaria professionalità, ha lasciato un’impronta profonda non solo all’interno del nostro ospedale – continua il Santa Maria – , ma anche nel panorama della medicina italiana". "Con la scomparsa del dottor Rizzo perdiamo un professionista eccezionale e un uomo dal cuore grande. Ha rappresentato per molti di noi un esempio da seguire per la sua integrità, passione e dedizione. Il suo contributo alla sanità e alla nostra azienda resterà indelebile", così il direttore generale Andrea Casciari.