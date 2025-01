Muore a 80 anni . Schiacciato dalla motopala

Tragedia nella tarda serata di venerdì nella frazione di Fiorenzuola, tra il comune di Spoleto e quello di Acquasparta. Un anziano è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo che stava guidando ed ha perso la vita. L’allarme è scattato intorno alle 20 e 30 e sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, sia da Spoleto che da Terni. L’uomo, 80 anni, era alla guida della motopala che si è ribaltata e l’anziano è finito sotto al mezzo agricolo. I vigili del fuoco lo hanno soccorso, sono riusciti a liberarlo e nel frattempo sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare l’avvento decesso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Acquasparta, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire la dinamica del terribile incidente. Presumibilmente il mezzo si sarebbe ribaltato a causa di una manovra errata e l’uomo è stato schiacciato dalla motopala. A coordinare i rilievi, proseguiti fino a tarda notte, è la procura del tribunale di Terni, che dovrà verificare eventuali responsabilità. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e la salma dell’anziano rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non si esclude l’ipotesi che a causare il terribile incidente possa essere stato un improvviso malore. I familiari della vittima attendo la restituzione della salma per celebrare il funerale.