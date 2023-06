Munus si sfila dalla gestione Chiudono tre musei

Brutta notizia per Perugia e il gran movimento di turisti che in questo periodo affolla la città. Da oggi infatti verranno temporaneamente chiusi (spiega una nota dell’amministrazione comunale) il Museo di Palazzo Penna, la Cappella di San Severo e San Bevignate.

La causa? La Munus s.r.l., società dal 2017 concessionaria dei servizi per il pubblico e delle attività di valorizzazione del circuito museale del Comune di Perugia, "ha comunicato – sottolinea la nota del Comune – all’Amministrazione l’improvviso e inaspettato recesso dai servizi di gestione dei musei. Pertanto, il Museo civico di Palazzo della Penna, al cui interno sono esposti permanentemente i capolavori di Gerardo Dottori e le lavagne di Joseph Beuys, la Cappella di San Severo, dove è conservato l’affresco Trinità e Santi di Raffaello e Perugino, e il Complesso templare di San Bevignate, da venerdì 23 giugno p.v. dovranno restare eccezionalmente chiusi al pubblico.

Nonostante la grave situazione verificatasi e i notevoli disservizi che ne derivano con ricadute negative in un momento peraltro di grande vivacità per le attività museali e per il turismo cittadino, gli uffici comunali si sono immediatamente attivati per poter restituire in tempi brevi ai cittadini e ai turisti i tre musei e le mostre temporanee a oggi in corso all’interno del Museo civico di Palazzo della Penna".

Il provvedimento di chiusura che andrà avanti, pare, almeno per un paio di settimane, coinvolge una decina di lavoratori che si trovano ora in difficoltà.

La Munus s.r.l. è la stessa società che pochi giorni fa si è sfilata anche dalla gestione di San Francesco al Prato.