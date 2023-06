Municipale in emergenza "Meno agenti e difficoltà nell’organizzare i servizi"

di Alessandro Orfei

Crollo degli agenti di polizia locale a partire da gennaio. È questa la denuncia delle minoranze di Pd, M5S, Foligno 2030 e Patto X Foligno, i quali hanno firmato la richiesta di convocazione della Prima commissione consiliare sul tema delle "problematiche inerenti alla carenza di organico e le conseguenti difficoltà nell’assicurare e organizzare i servizi attualmente svolti". La Commissione è stata convocata dalla coordinatrice Daniela Flagiello e si riunirà martedì prossimo alle 15 in sala consiliare. Sono stati invitati il dirigente dell’Area, Marco Baffa, il dirigente dell’area Servizi Generali Arianna Lattanzi e i componenti delle Rsu. Il tema che presenteranno i consiglieri di minoranza è che da gennaio ad oggi c’è stato un esodo di agenti, che ha portato ad un calo di sette unità. Dal primo gennaio un pensionamento, un trasferimento e un’altra unità che ha lasciato per andare altrove. Da giugno un nuovo pensionamento e altri due trasferimenti. Da luglio un’altra uscita per mobilità. Il quadro che si prospetta e che sarà affrontato martedì è che, alla ripresa delle attività scolastiche, se la situazione dovesse rimanere così, qualche scuola potrebbe rimanere senza la copertura dei vigili urbani. Sul fronte delle graduatorie, quella per gli ufficiali sarebbe conclusa e quindi si dovrebbe bandire un nuovo concorso. Su quella di agente semplice c’è molta attenzione: tre sono quelli rimasti e in attesa di una chiamata. Da capire però quanti di quelli accetterebbero. Il fronte vigili urbani è da sempre un tema caldo per il Comune di Foligno, con rapporti non sempre sereni.