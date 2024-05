Multe, i perugini pagano 32 euro a testa. Il peso degli autovelox

Perugia, 18 maggio 2024 – Trentadue euro a testa per i perugini, soltanto 7 per i ternani. È quanto versano i cittadini dei due capoluoghi di provincia ai rispettivi comuni per le contravvenzioni stradali.

L’amministrazione comunale perugina, infatti, con 5,1 milioni di euro incassati è il comune dell’Umbria che, nel 2023, ha incamerato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada. Un dato ovvio, dato che è anche la città più grande della regione.

Il dato, comunque emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, dal quale si deduce però che è l’esborso pro-capite ad essere davvero significativo nella cittàdel Grifo.

Nella graduatoria umbra, infatti, il Comune di Terni segue con oltre 700.000 euro ricavati da multe, ma che pesano solo 7 euro a testa. Complessivamente, nel 2023, i due comuni capoluogo umbri hanno dunque incassato oltre 5,8 milioni di euro provenienti da multe stradali.

Guardando invece ai territori con meno di 5.000 residenti, in vetta alla classifica si posizionano tre comuni della provincia di Terni: Acquasparta (4.415 abitanti, più di 287mila euro con un esborso pro capite di 65 euro), Montecastrilli, (4.814, più di 249.000 di euro, 51 a testa) ed Alviano (1.368 abitanti, 186mila euro, 135 pro-capite).

Nei piccoli comuni, però, spesso a far lievitare gli incassi derivanti dalle contravvenzioni sono gli autovelox che si trovano lungo strade ad alta percorrenza che ‘fotografano’ molti automobilisti di passaggio, la gran parte dei quali non sono residenti nei territori di rispettiva competenza.