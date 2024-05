Autovelox e Codice della strada. Multe non pagate per mezzo milione. Partono le ingiunzioni a 1.200 morosi

Non conosce sosta l’azione a tappeto intrapresa dal Comune al fine di recuperare gli importi delle multe non pagate dagli automobilisti. Anche perché si tratta sempre di “buchi“ sostanziosi alle casse comunali che devono essere compensati e rimarginati. L’ultima ondata di ingiunzioni è stata approvata ieri mattina con apposita determina dirigenziale e riguarda complessivamente oltre 1.200 verbali per un importo che sfiora i 514mila euro. Le contravvenzioni, tutte elevate ad agosto 2019, come sempre sono legate in larga parte alle violazioni al Codice della strada. Le altre invece sono state “scattate“ dall’occhio dei tre autovelox collocati sul territorio, ossia quello tra l’Aurelia e via Spirito Santo e gli altri due sulla provinciale Vallecchia, dopo che gli automobilisti hanno sforato i limiti di velocità. Multe che non sono state pagate nei termini di legge, ragion per cui per il Comune si è reso necessario procedere alla loro iscrizione al fine di recuperare in modo coattivo gli importi.

Calcolatrice alla mano, gli atti accertati e contestati sono pari a 1.211 per un importo di 513.681 euro. I verbali legati alle violazioni al Codice della strada sono 781, per un importo pari a 345.678 euro, mentre i proventi dalle sanzioni per gli autovelox sono risultati pari a 168mila euro, per un totale di 430 atti. Come stabilisce il nuovo Codice della strada del ’95, nel caso in cui il pagamento non sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione né sia stato proposto

ricorso o opposizione, il verbale inviato attraverso l’ingiunzione riporterà una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa, più le spese di procedimento. Esattamente un mese fa, il 3 aprile, il Comune era andato a “caccia“ di coloro che non avevano pagato le multe ricevute nel giugno 2019, per un totale di 975 atti (548 Codice della strada e 427 autovelox) e un importo pari a 394.239 euro. Ancora più cospicue le ingiunzioni-record inviate nel settembre 2022 e relative a sanzioni non pagate tra il 2017 e il 2018: in quel caso le multe avevano superato quota 9.400 per un importo complessivo che sfiorava i 4 milioni di euro. In questi casi, infine, i morosi avranno la possibilità di rateizzare gli importi.