TERNI Multa di 2500 euro a quello che il Comune definisce “trasgressore seriale“ delle norme sul conferimento dei rifiuti. "La polizia cocale intensifica l’attività di contrasto all’abbandono di rifiuti e all’inosservanza delle norme in materia di raccolta differenziata con impegno quotidiano da parte dell’unità operativa del decoro urbano nonché quello delle sezioni territoriali – fa sapere Palazzo Spada – . Nel primo trimestre si registrano 32 violazioni al vigente regolamento comunale.

Grazie al controllo delle immagini di una telecamera di videosorveglianza appositamente dedicata è stato possibile sanzionare (2.500 euro, pari alla metà dell’ammenda massima) un soggetto che in modo seriale abbandonava rifiuti in una zona del centro, rendendo indecorosa una via della città a causa della frequente presenza di sacchetti abbandonati sul suolo pubblico, con successive richieste di intervento specifico ad Asm per la bonifica del sito. "Si tratta di un provvedimento di particolare importanza – dichiara l’assessore Marco Iapadre – che dimostra come l’abbandono dei rifiuti, che costituisce una vera e propria piaga, non passa in cavalleria. La sanzione è importante, ringrazio la nostra polizia locale per l’attività svolta e per i risultati raggiunti"