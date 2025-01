Mozione Pd sul salario minimo. Via all’iter in commissione

FOLIGNO Riprende il cammino delle commissioni la mozione del Pd sul salario minimo. Per l’argomento è stata convocata la seconda commissione, coordinata dal consigliere comunale Nicola Badiali. L’appuntamento è giovedì 16 gennaio alle 15. "La proposta si rivolge a tutto il sistema degli appalti pubblici, anche in quelle realtà in cui il Comune ha quote di proprietà – aveva detto Mario Bravi, consigliere comunale dem - Inoltre riteniamo abbia una funzione di deterrenza, in tutto il sistema del mercato del lavoro territoriale. Nel sistema locale del lavoro di Foligno, che comprende anche i comuni di Valtopina, Sellano, Trevi, Spello, Bevagna e Montefalco, i salari sono mediamente del 13% più bassi rispetto ai già bassi salari a livello nazionale. L’Italia tra l’altro è uno dei pochi Paesi a livello europeo in cui i salari reali sono diminuiti e dove c’è un gigantesco problema di redistribuzione della ricchezza e di aumento delle diseguaglianze".