Motocross d’epoca. Paolo Fiorucci è il “re“

CITTÀ DI CASTELLO - È il tifernate Paolo Fiorucci, 68 anni, il “re“ del motocross d’epoca, fresco campione italiano di categoria in sella alla sua Villa 350 del 1976. Nel corso dell’ultima prova del Campionato Italiano Motocross Epoca Ufo Plast 2025 sul circuito di Cremona, tecnico e sabbioso, Fiorucci, da quasi 50 anni in attività con il “Motoclub Ennio Baglioni“ di Città di Castello, non ha deluso le aspettative. "Questo è il terzo titolo italiano della mia carriera senza dubbio il più sentito, conquistato al cospetto di grandi piloti di categoria che voglio dedicare alle persone care e a tutti gli amici e colleghi del moto club, un pezzo importante della mia vita, ben 50 anni, che porto nel cuore con orgoglio e passione", ha detto il neo campione italiano. Grande soddisfazione in tutto l’entourage tifernate del crossodromo Ceccarini in località La Trogna dove il neo campione è cresciuto a colpi di gas. Il presidente Stefano Fiorucci ha ricordato con orgoglio i trascorsi tutti tifernati del pilota mentre dal comune il sindaco Luca Secondi e l’assessore Riccardo Carletti esprimono un plauso per questo podio nazionale: "Grazie a Fiorucci ancora una volta i prestigiosi colori del moto club di Città di Castello svettano al primo posto sul podio nazionale e tengono alto il nome e la tradizione del cross tifernate". La cerimonia di premiazione dei campioni è in programma il 4 e 5 ottobre a Castiglione del Lago, nell’ambito della Coppa Italia Epoca quando verranno consegnate le prestigiose tabelle oro FXAction e le medaglie della Federazione Motociclistica Italiana.