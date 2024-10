Mostra di Mario Merz alla Rocca

SPOLETO Si celebra in tutto il mondo l’arte contemporanea. Anche Spoleto aderisce alla “Giornata del Contemporaneo 2024“, che si terrà sabato 12 ottobre. Alle 12 è in programma nei suggestivi ambienti della Rocca Albornoz una visita guidata speciale dedicata alla mostra “Se la forma scompare, la sua radice è eterna“ di Mario Merz. L’esposizione è parte della rassegna d’arte contemporanea diffusa intitolata “La Sottile Linea d’Umbria“, un progetto della Direzione generale Musei del Mic, Musei Nazionali di Perugia. A Spoleto, i suggestivi ambienti della fortezza medievale ospitano sette significative opere del grande artista, tra i protagonisti dell’arte italiana del XX secolo. La visita guidata alla mostra di Merz è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni 0743.224952 o inviare una mail a [email protected]