Mostra d’arte presepiale. Oltre seimila visitatori

CITTÀ DI CASTELLO - Oltre seimila persone hanno varcato la soglia della Cripta della Cattedrale per ammirare l’edizione numero 23 della Mostra d’arte presepiale che si è conclusa nei giorni scorsi e raccoglieva le creazioni di 180 espositori da tutta Italia. Mentre gli organizzatori stanno smantellando la componente espositiva all’interno del prestigioso spazio messo a disposizione dalle autorità ecclesiastiche è tempo di bilanci. Dall’omaggio a San Francesco d’Assisi, del quale si celebrano gli 800 anni, anche con rappresentazione monumentali fino alla sezione dei "diorami e presepi aperti" realizzati dai più grandi maestri del presepe riscuotendo ampio consenso: un mix di scuole che ha reso omaggio alle varie zone d’Italia. "Un’edizione che ha superato sotto diversi aspetti i record precedenti, continuando il trend di crescita esponenziale in particolare negli ultimi anni. I visitatori hanno superato di poco quelli dell’anno passato attestandosi sulle 6mila presenze, tra studenti, turisti, associazioni, istituti e le tante recensioni positive circa la qualità delle opere esposte tali da farci capire che abbiamo trovato la via giusta", ricorda il presidente dell’associazione Amici del Fumetto Lucio Ciarabelli.