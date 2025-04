Mostra arte e antiquariato. La rassegna compie 50 anni: "Ora attrarre i più giovani"

Tutto pronto per l’edizione numero 50 di Amab - Assisi Mostra Arte Antiquariato, la più ampia rassegna d’arte nel cuore dell’Italia: propone opere d’arte antica, moderna e contemporanea, si svolgerà dal 24 aprile al 1° maggio a Umbriafiere e vedrà la partecipazione di galleristi e artisti da tutta la penisola e dall’estero come Australia, Russia, Svizzera. La manifestazione - patrocinata dalla Regione Umbria - nasce dal desiderio di rinnovare la storica mostra d’antiquariato di Assisi, che compie 50 anni e festeggia con un’edizione speciale in concomitanza del Giubileo e dell’ottavo centenario del ‘Cantico delle Creature’ di San Francesco d’Assisi. Già punto di riferimento fondamentale in Italia per il settore dell’antiquariato, Amab aprirà ulteriormente all’arte moderna e contemporanea e ad altre forme d’arte come architettura, design, cinema, fotografia, danza, musica, spettacolo. Con l’intento di iniziare un percorso di crescita e di rinnovamento della manifestazione che dal 2023 è portata avanti dalla “Società Eventi Arte“ sotto la guida del direttore Emo Antinori Petrini e di suo figlio Leonardo, vicepresidente Amab: alla presidenza sempre Andrea Tattini. "Il mercato dell’arte antica resta un mondo affascinante e ancora attrattivo in termini di affluenza e di indotto economico, ma riteniamo importante – spiegano Emo e Leonardo Antinori Petrini – far avvicinare di più i giovani all’antiquariato cercando di formare nuovi collezionisti ed appassionati in un mondo che altrimenti rischia di restare ancorato al passato. L’unico modo per farlo è quello di contestualizzare le opere d’arte antica inserendole nel presente, negli ambienti in cui viviamo, dalla casa all’ufficio agli esterni, giocando con l’arredamento ed il design". Maurizio Baglioni