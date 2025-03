E’ morto il giovane operaio rimasto gravemente ustionato alle acciaierie di Terni

Terni, 16 marzo 2025 – E’ morto l’operaio di 26 anni rimasto gravemente ustionato in un incendio accaduto alle Accaierie Ast di Terni lunedì 10 marzo. Il giovane era ricoverato a Roma. Le sue condizioni erano molto gravi. Il ragazzo era dipendente di una ditta che gestisce le scorie della fabbrica. Erano subito intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la vigilanza di Terni.

Dopo le prime cure all’ospedale di Terni, il ragazzo era stato urgentemente trasferito all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. L’operaio aveva riportato ustioni sul 76% del corpo. Martedì 11 marzo era scattato uno sciopero dei dipendenti della Tapojarvi, la ditta finalndese per cui il ragazzo lavorava.

La procura aveva subito aperto un fascicolo. L’area dell’incendio era stata sequestrata, così come il mezzo da lavoro andato quasi completamente distrutto. Le indagini sono del sostituto procuratore Marco Steamaglia. La società finlandese si era messa subito a disposizione delle autorità, come era stato riferito in una nota della ditta stessa.

Dal punto di vista della polizia giudiziaria, il lavoro vede impegnati i vigili del fuoco di Terni, la Usl Umbria 2 ed i carabinieri.