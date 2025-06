Addio a Mauro Botticelli, muore storico comandante della polizia locale

Castiglione del Lago, 3 giugno 2025 – Questa mattina, 3 giugno, nella propria abitazione, è mancato all’affetto dei suoi cari a 69 anni il maggiore Mauro Botticelli, storico comandante della polizia locale di Castiglione del Lago e Cavaliere dell’Ordine di Malta.

Le parole con cui l’amministrazione comunale ha voluto ricordarlo spiegano il motivo del grande cordoglio in tutto il paese. “Figura di riferimento per la nostra comunità – scrive il Comune - Mauro ha incarnato con dedizione, professionalità e umanità il valore della divisa e il senso del dovere. Sempre disponibile alla collaborazione con le altre forze dell’ordine, ha saputo guidare con equilibrio, fermezza e un sorriso che non mancava mai, nemmeno nei momenti più difficili.

Lo ricordiamo non solo come il Comandante della Polizia Locale, ma come uomo e come amico: una presenza autentica, capace di trasmettere serenità, spirito di condivisione e il piacere dello stare insieme. A nome di tutta la cittadinanza, grazie Mauro. Il tuo esempio, la tua rettitudine e il tuo ricordo resteranno vivi nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerti e lavorare con te”.

Parole riservate ad un rappresentante delle forze dell’ordine che ha sempre vestito con competenza e passione la divisa, senza mai far mancare la comprensione e la compassione, anche nelle situazioni più delicate Mauro ha sempre agito con professionalità e con la capacità, ormai sempre più rara, di rispettare i ruoli anche contrapposti e le persone nello svolgimento dei rispettivi compiti, sebbene molto distanti dal suo. Una divisa in grado di contemperare accoglienza e fermezza. Anche chi scrive e tutta la redazione de La Nazione si uniscono al dolore dei suoi cari esprimendo le condoglianze e la più sincera vicinanza alla moglie Stefania, ai figli Marco e Luca e ai parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi, mercoledì 4 giugno, alle 17 nella Chiesa parrocchiale di San Domenico a Castiglione del Lago. Dopo le esequie il corteo funebre proseguirà per il Tempio Crematorio. Il desiderio è che vengano compiute offerte per “Azzurro per l’Ospedale“, associazione particolarmente cara a Mauro e a cui non aveva mai fatto mancare il suo sostegno. Tantissimi i messaggi che si sono susseguiti, da parte degli amministratori di tutti gli schieramenti e delle associazioni del territorio e dai colleghi delle altre forze dell’ordine in particolare dell’Arma dei carabinieri locale.

Sara Minciaroni