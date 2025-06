C’è la petizione popolare: "Servono strutture dedicate agli anziani"

Una petizione popolare per chiedere strutture dedicate agli anziani. E’ l’iniziativa che a Castiglione del Lago ha lanciato Forza Italia e ha già raccolto 500 firme, spiega la segretaria comunale Pierina Lodovichi. A febbraio l’ amministrazione comunale ha convocato un tavolo aperto con associazioni e forze politiche per predisporre un documento programmatico sulla sanità e assistenza da presentare alla residente della Regione, Stefania Proietti. In quella sede Lodovichi ha ribadito la necessità di realizzare il nuovo Centro salute, insieme ad adeguate strutture per assistenza anziani nel comune di Castiglione del Lago. "Sulla questione del Centro salute ho rimarcato - spiega l’esponente Fi - la necessità di avere una struttura moderna, funzionale e vicina ai bisogni della popolazione. Una struttura che guardi al futuro e sostenibile per il buon funzionamento della sanità pubblica. Per accelerarne la realizzazione è stato prospettato un finanziamento da parte della Usl, con un mutuo ammortizzabile con il recupero dell’affitto pagato per l’attuale sede. A fronte della esclusione del progetto di attivazione delle procedure per dotare Castiglione del Lago, comune più popoloso del Trasimeno, di strutture convenzionate per anziani come la Residenza sanitaria assistenziale e Residenza protetta, richiesta da una popolazione con età anagrafica sempre più avanzata e in difficoltà, non recepita nel documento sottoscritto dai capogruppo consiliari e dal sindaco e trasmesso in Regione, è stata attivata una petizione popolare già sottoscritta da oltre cinquecento cittadini, con la mobilitazione ancora in corso in tutto il territorio. Il sostegno dei cittadini è straordinario". La petizione sarà trasmessa al sindaco come previsto dallo Statuto comunale e alla presidente della Regione per gli adempimenti previsti. "Il contesto sociale di riferimento, l’aumento della popolazione anziana, in alcuni casi sola, in grossa difficoltà e la mancanza di strutture accessibili per soddisfare la domanda richiede alle istituzioni preposte di farsi carico delle necessità sempre più impellenti dei cittadini. Si tratta solo di dare corso a quanto previsto da tutti i programmi elettorali presentati agli elettori nelle ultime elezioni comunali", conclude Pierina Lodovichi.