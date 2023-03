Muore colpito da malore mentre è nel bosco

Un uomo è stato colpito da un malore in un'area boscata

Terni, 18 marzo 2023 – Una mattinata all’aria aperta, trasformatasi in tragedia. Il personale del comando di Terni è intervenuto in un'aria boscata tra la località Capitone e Montecastrilli, vicino a Terni, per il recupero della salma di un uomo di 83 anni deceduto.

Da una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe trovato in quella zona a raccogliere la legna, quando è stato colpito da un malore improvviso, che gli è stato fatale.

Inutile ogni tentativo di rianimazione, per l’uomo non c’è stato niente da fare.