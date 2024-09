Schiacciato da un bancale di 12 quintali, muore sul lavoro a 61 anni

Spoleto (Perugia), 25 settembre 2024 – Un uomo di 61 anni di Foggia è morto sul lavoro, schiacciato da un bancale di pannelli solari di 12 quintali. Il tragico incidente è successo a Spoleto, precisamente nella frazione di Poreta.

L’uomo, dipendente di una ditta campana che opera in Umbria, stava lavorando in un terreno di proprietà privata dove era in corso l’installazione di pannelli solari. Con il muletto l’operaio 61enne stava spostando alcuni bancali di pannelli, quando uno di questi lo ha letteralmente travolto.

L’incidente si è verificato poco prima delle 16 e i primi tentativi di soccorso sono arrivati dai colleghi di lavoro che hanno dato immediatamente l’allarme al 118. La corsa dell’ambulanza è risultata vana perché il 61enne pugliese è morto sul colpo e i sanitari non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso.

A rilevare l’incidente sono stati i carabinieri della compagnia di Spoleto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare la salma, posta sotto sequestro e trasferita a Perugia in attesa dell’eventuale autopsia. Gli operatori della USL dipartimento sicurezza sul lavoro hanno effettuato il sopralluogo per verificare eventuali irregolarità.

L’area dove è avvenuto il tragico incidente è sta posta sotto sequestro per ulteriori approfondimenti. Una manovra errata o il malfunzionamento del mezzo meccanico? A fare luce sull’ennesima tragedia durante il lavoro sarà la Procura della repubblica di Spoleto.