E’ morto il bambino di 10 anni caduto dal balcone dei nonni a Perugia

Perugia, 5 novembre 2024 – Non ce l’ha fatta Gioele, il bambino di 10 anni che nel tardo pomeriggio di ieri, 4 novembre, era precipitato dal terrazzo della casa dei nonni a Castel del Piano, frazione di Perugia. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate: il piccolo è precipitato dal terzo piano ed è atterrato sul lastricato dell’appartamento al piano terra.

Era stato immediatamente trasportato all’ospedale di Santa Maria della Misericordia e operato d’urgenza, ma è morto nella notte. Il bimbo si trovava a casa dei nonni: in base a quanto appreso, si sarebbe sporto troppo dal balcone (forse per vedere gli amichetti che giocavano a pallone nel parco sottostante) e sarebbe precipitato in maniera accidentale. Niente fa pensare a qualcosa di diverso dall’incidente. Disperati i vicini, che ancora non si spiegano come sia potuto accadere. In quel momento Gioele era in compagnia dei nonni, che però non sono riusciti ad evitare la tragedia.

Il piccolo era molto conosciuto e amato all’interno della comunità. Giocava a calcio nella squadra locale del Castel del Piano, come ricorda anche il presidente Francesco Pace. “Un dolore che sembra soffocare ogni speranza e chiude in una solitudine inaccessibile, uno spazio in cui difficile entrare. Posso solo immaginare lo stato d’animo della famiglia – scrive su Facebook – e spero che la sofferenza non congeli la vita lasciando alla morte l’ultima parola. Nostro Signore ci ha creati per la vita, e dona una vita che non ha fine. Questa certezza deve restare ben piantata nel cuore dell’esistenza, anzi è la luce che deve illuminare ogni cosa. Gioele ha ritrovato l’abbraccio di Colui che lo ha scelto prima della creazione del mondo”.