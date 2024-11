Bimbo di 10 anni si sporge dal balcone e precipita dal terzo piano: è gravissimo

Perugia, 4 novembre 2024 – Un bambino di 10 anni è caduto dal terazzo della sua abitazione, situata al terzo piano di una palazzina, e si trova adesso ricoverato in ospedale in condizioni gravissime. Il fatto è accaduto a Perugia nel pomeriggio di oggi, 4 novembre.

Le cause, in base ad una prima ricostruzione, sarebbero accidentali. Il piccolo si sarebbe sporto troppo dal balcone della sua abitazione per osservare gli amichetti che giocavano a pallone nel parco sottostante. A dare l’allarme sarebbero stati i familiari che vivono con lui.

Il bambino ha perso l’equilibrio ed è caduto sul lastricato dell’appartamento che si trova al piano terra della stessa palazzina. E’ stato immediatamente trasportato al vicino ospedale di Santa Maria della Misericordia, dove è stato operato d’urgenza. Le sue condizioni vengono definite molto gravi. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta anche la polizia.