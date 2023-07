Morte di Maddalena Urbani, per l’accusa va condannata anche l’amica

Roma, 4 luglio 2023 – Anche Kaoula El Haouzi, l'amica di Maddalena Urbani, secondo la Procura generale della corte d'appello di Roma deve essere condannata a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale. E' quanto ha chiesto il procuratore generale nella sua requisitoria nel processo d'appello per la morte della figlia 21enne del medico-eroe della Sars Carlo Urbani.

Maddalena Urbani morì il 27 marzo del 2021, in un appartamento sulla Cassia, e la causa fu un'overdose di metadone. Kaoula El Haouzi, che ha accompagnato da Perugia a Roma la vittima, in primo grado fu condannata a due anni per omissione di soccorso.

La Procura generale ha sollecitato anche la conferma della condanna a 14 anni per Abdulaziz Rajab, che ospitava in casa la vittima. "Si sarebbe impedita la morte se Maddalena fosse stata soccorsa in tempo e da persone competenti, come medici. Invece non e' stato fatto nulla per salvarla", ha ribadito il rappresentante dell'accusa. Il verdetto arriverà l'11 luglio.