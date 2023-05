Morta nello schianto Stamani l’addio a Michela

PERUGIA – Stamattina alle 10,30 alla chiesa di Olmo ci saranno i funerali di Michela Bellezza, la 43enne morta sabato mattina in un incidente stradale a Corciano mentre si recava al lavoro. Le esequie dunque si terranno a poche decine di metri dal suo negozio di fotografia. La donna che viveva a Canneto (al confine tra i comuni di Corciano e Perugia) aveva l’attività proprio a Olmo. Ed è qui, come nella vicina Ellera, che ha lasciato un grande vuoto, un enorme dolore: in tanti stamani si presenteranno per darle l’ultimo saluto dopo. Intanto il pubblico ministero, Giuseppe Petrazzini – che non ha ritenuto necessario effettuare l’autopsia sul corpo della donna – insieme alla polizia locale di Corciano, prosegue le indagini sull’incidente che si è verificato lungo la strada provinciale 172 che da Corciano scende verso Migiana. L’auto della 43enne che percorreva la strada in salita è finita in una scarpata insieme alla Range Rover che l’avrebbe colpita frontalmente, finendo anch’essa in un campo. L’uomo alla guida ha riportato solo qualche graffio, mentre illeso è anche l’altro automobilista, quello di una terza auto coinvolta. Proprio sulla dinamica sono in corso approfondimenti.