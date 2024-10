Morta dopo il malore dal dentista, lo strazio al funerale. “Gaia, sei stata la figlia che tutti vorrebbero”

Assisi (Perugia), 8 ottobre 2024 – Palloncini bianchi per Gaia, volati verso il cielo grigio. Sono stati lanciati al termine del rito nella Basilica Papale, ultimo saluto delle amiche e degli amici della famiglia Pagliuca, dei tanti che hanno voluto essere presenti per dimostrare vicinanza e solidarietà. Un abbraccio collettivo nel segno del dolore e della vicinanza nei confronti della ragazza di 23 anni morta dopo essere stata colta da malore mentre si trovava in uno studio dentistico. Una vicenda che ha provocato enorme dolore a Santa Maria degli Angeli, dove la famiglia viveva, ad Assisi, dove aveva studiato, a Bastia Umbra, dove i Pagliuca avevano vissuto appena giunti da Roma.

Tantissimi i giovani, visi percorsi dalle lacrime, occhi lucidi, sguardi smarriti verso la bara, di color chiaro posta davanti alla Porziuncola; sopra rose bianche. Sui banchi, in prima fila, il padre Vincenzo, il fratello Valerio, i familiari.

Rito funebre officiato dal parroco padre Gianluca Busonera e, al termine, le parole del padre della giovane: «Grazie Gaia per quello che ci hai saputo trasmettere – ha detto in un clima di enorme emozione e commozione –. Sei la figlia che tutti in genitori avrebbero voluto avere». Poi le parole del sindaco Stefania Proietti che ha definito Gaia splendida figlia di Assisi, dicendo poi che l’amministrazione si sarebbe resa disponibile per sostenere iniziative nel ricordo della giovane. Al termine del rito, i saluti dei tanti che hanno voluto stringersi ai familiari; presente anche una folta rappresentanza del Bevagna calcio, formazione nella quale milita Valerio, fratello di Gaia. Poi il lancio dei tantissimi palloncini e l’applauso.