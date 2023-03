Rientra in casa e trova la moglie morta

118

Perugia, 22 marzo 2023 – Dramma in un’abitazione di San Biagio della Valle, a Marsciano. Una donna di 70 anni è stata trovata morta dal marito che, una volta rientrato a casa, ha trovato la moglie stesa a terra oramai senza vita. Sono in corso accertamenti per appurare le cause del decesso, anche se tra le prime ipotesi la donna potrebbe essere stata stroncata da un malore.