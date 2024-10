Si ferma a fare benzina, viene travolta e uccisa dalla sua auto. La donna aveva 65 anni

Perugia, 1 novembre 2024 – Schiacciata tra la sua auto e un’altra vettura parcheggiata. Il tentativo di fermare la macchina che si era sfrenata diventato tragedia. È morta così una donna di 65 anni nel pomeriggio, in via dei Filosofi. Secondo quanto ricostruito, la signora, residente nel quartiere, si era fermata al distributore di benzina per fare rifornimento. Quando è scesa per provvedere, si è accorta che l’auto si era messa in movimento e stava gradualmente spostandosi, sfruttando la pendenza della strada. Nel tentativo di impedire che proseguisse la sua corsa, forse nel timore che potesse andare a impattare contro altri veicoli parcheggiati all’estremità dello spiazzo della stazione di servizio, la 65enne si sarebbe posizionata davanti alla macchina, ma non riuscendo a impedire che continuasse a scendere è finita per rimanere schiacciata tra la sua vettura e l’altra auto, quella contro cui voleva evitate l’impatto. È rimasta così schiacciata, morendo praticamente sul colpo. Inutili i tentativi di soccorrerla nonostante l’allarme sia scattato immediatamente.

Dal vicino bar sono partite subito le richieste di intervento, ma quando il personale del 118 ha potuto prestare soccorso alla donna, incastrata tra le due vetture, per lei era già troppo tardi. La donna viveva nel quartiere, era molto conosciuta. Grande dolore tra i componenti di questa piccola comunità che, negli ultimi anni, anche grazie al lavoro dell’associazione Filosofiamo, sta tornando a essere molto coesa e a condividere sempre più momenti di socialità.

Tra i primi ad accorrere proprio il presidente dell’associazione Francesco Berardi, ma, come detto, tutti i tentativi sono risultati vani. Proprio in quel punto, circa una ventina di anni fa, si verificò un gravissimo incidente sul lavoro, nel quale persero la vita tre operai, precipitati dalla piattaforma sulla quale stavano lavorando.