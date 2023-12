Moon in June Omaggio al Battisti “bianco“

Un singolare omaggio a Lucio Battisti illumina il cartellone invernale di “Moon in June“ scandito da tre grandi appuntamenti musicali. Si comincia questa domenica a Perugia, alle 17.30 al teatro Brecht di San Sisto con il concerto “Lucio Battisti Bianco”. A 25 anni dalla morte del grande cantautore, Moon in June vuole ripercorrere la carriera e le influenze in quello che viene da tutti considerato il “periodo bianco” dalle copertine degli album, ovvero il sodalizio artistico con Pasquale Panella. Un evento in cui musicisti suoneranno brani del Battisti che ha abbandonato la favola di Mogol facendola diventare più ruvida e sperimentale.

I musicisti protagonisti di questa avventura saranno quelli che compongono due formazioni. E cioè “L’Estate di San Martino“ (foto sotto) con Marco Pentiricci, sax e flauto, Sergio Servadio, batteria, Massimo Baracchi, basso e Bass Pedals, Riccardo Regi, chitarra 12 corde, Alessandro Cellini, chitarra elettrica, Andrea Pieroni, voce, Stefano Tofi, tastiere e Gabriele Russo (Ensemble Micrologus) Nickelarpa) e “Oblio Project“ con Toti Panzanelli (foto sopra) alla chitarra, Filippo Serrano, basso, Nicola Polidori, batteria e Davide De Gregorio, voce. Prima del concerto ci sarà la presentazione di due libri alla presenza degli autori: Donato Zoppo con “Lucio Battisti: Scrivi il tuo nome su qualcosa che vale” e Leonardo Varasano con “Nazione Pop”. Biglietti su Boxol.

L’offerta di “Moon in June“ prosegue giovedì 28 dicembre a Todi, in pieno stile natalizio: al Teatro Nido dell’Aquila alle 21.15 si terrà il concerto di JP & The Soul Voices, un gruppo gospel che fonde il soul della tradizione del sud degli Stati Uniti agli spiritual e alle sonorità più moderne del genere, in un’atmosfera di festa e gioia creata da John Polk, leader e fondatore del gruppo, grande entertainer. Il concerto fa parte di “Moon in Canto” ed è inserito nel cartellone di “Festa d’Inverno. Incontri e Racconti” del Comune..

E ancora, si torna a Perugia Domenica 25 febbraio, alle 21 al Morlacchi dove la rassegna propone (in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria) lo spettacolo “Pur di far Commedia“ con Paolo Belli tra prosa, canzoni e risate: accompagnato da sette musicistiattori, lascia spazio al parlato, ai racconti e all’interazione con il suo pubblico con racconti, momenti di riflessione e i suoi grandi successi rivisitati in una nuova veste.

