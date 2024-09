“Moon in Canto” La notte di Ron. Musica e poesia al Teatro Comunale

La notte di Ron. Dopo il ritmo travolgente dell’Orchestra di Paolo Belli e in attesa del concerto di Tosca per la rassegna “Moon in Canto” è arrivato il momento di uno dei cantautori più amati. La splendida cornice di Todi si prepara ad accogliere una ulteriore tappa, quella con il celebre cantautore in programma stasera al Teatro Comunale (ore 21), della rassegna musicale che prosegue il progetto di promozione del territorio attraverso eventi di alto livello culturale e artistico. Manifestazione inserita all’interno della stagione di eventi targati “Moon in june” e realizzata in collaborazione con il Comune di Todi.

All’interno del prestigioso Todi Festival, Ron, uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano si esibirà quindi in un concerto che ripercorrerà i suoi più grandi successi, insieme ad alcune delle hit scritte anche per illustri colleghi, da “Non abbiam bisogno di parole” a “Vorrei incontrarti fra cent’anni”. Nella scaletta proporrà anche alcuni brani e cover raramente eseguiti dal vivo. Dal titolo di uno dei suoi più grandi successi, “Come una freccia in fondo al cuore”, anche a Todi arriva quindi il tour estivo del cantautore che a partire dal 23 giugno lo sta portando in giro in tutta Italia. Con una carriera che abbraccia più di quattro decenni, Ron ha saputo rinnovarsi continuamente, mantenendo una profonda connessione con il suo pubblico grazie a testi intensi e melodie memorabili. Biglietti in prevendita su Ticketone.

La rassegna si concluderà il 3 ottobre al Teatro Comunale con un concerto di Tosca, cantante e attrice di grande talento, nota per la sua voce straordinaria e la sua capacità interpretativa. Tosca si esibirà in un evento speciale di beneficenza a favore del Centro Speranza, un’eccellenza nel trattamento di ogni tipo di disabilità. Il Centro Speranza, da anni impegnato nel fornire supporto e cure specializzate, rappresenta un punto di riferimento per molte famiglie e individui, offrendo servizi di alta qualità e un’attenzione personalizzata alle esigenze di ciascuno. Biglietti in prevendita su Boxol. “Moon in canto” non è quindi solo una rassegna musicale, ma un’occasione per celebrare la bellezza della musica e la solidarietà. Ogni evento è pensato per coinvolgere la comunità e valorizzare il territorio di Todi, unendo arte, cultura e impegno sociale in un connubio perfetto.