Montemolino. Partiti i lavori lungo il ponte

TODI – Hanno preso il via i lavori di adeguamento dello storico ponte di Montemolino sul fiume Tevere, tra il comune di Todi e quello di Monte Castello di Vibio. Con determina dirigenziale del 28 marzo la Regione Umbria, in qualità di stazione appaltante, ha affidato la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere e lavori per il consolidamento pila e spalle di sostegno e la realizzazione di nuovi impalcati con adeguamento della piattaforma stradale disponendo, viste le tempistiche imposte dal Pnrr, l’aggiudicazione dell’appalto e la consegna in via d’urgenza alla società Tecnostrade di Perugia.

L’importo totale del contratto, alla luce del ribasso d’asta, è stato fissato in 3 milioni e 640mila euro. "È un altro obiettivo ambizioso che si realizza", commenta il sindaco Antonino Ruggiano nel dare la notizia, ringraziando per la determinazione la Regione Umbria e l’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche. La Regione, infatti, avrebbe trovato una soluzione tecnica in grado di superare le criticità evidenziate dalla Soprintendenza speciale per il Pnrr in ordine alla tutela storica del bene: le modifiche progettuali sono state considerate idonee architettonicamente a contemperare le esigenze della conservazione del ponte con quelle di sicurezza sismica e stradale nell’immediato e nel lungo periodo. Finalmente esclusi problemi anche a livello di tutela archeologica e paesaggistica: trattandosi di un intervento di adeguamento e manutenzione sul manufatto esistente, e non più di realizzazione di un nuovo ponte, non sono stati riscontrati impatti significativi delle opere sul contesto ambientale.

S.F.