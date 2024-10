Monteluco “isolato“ dal cantiere. Disagi per i lavori allo svincolo sud

Un pedone può raggiungere la strada di Monteluco? A chiederlo sono molti spoletini che soprattutto la domenica mattina approfittavano delle ultime giornate d’autunno per passeggiare e correre proprio lungo la strada che conduce a Monteluco. Già da otto anni è impossibile raggiungere le pendici del monte spoletino attraversando il ponte delle Torri ed ora con l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria dello svicolo sud della strada statale Flaminia, è stata chiusa definitivamente anche la seconda ed unica via d’accesso. Sì, perché in prossimità del cantiere è vietato l’attraversamento dei pedoni, ma anche delle biciclette. A piedi quindi è anche impossibile raggiungere la chiesa di San Pietro. Ciò nonostante in piazzale Roma dove è stata allestita l’area di cantiere, rimane comunque anche il parcheggio pubblico per i pullman dei turisti che quindi non possono visitare la chiesa di San Pietro. Questo è solo uno dei disagi che sono costretti ad affrontare gli spoletini, ma anche i turisti, a causa dell’avvio del cantiere allo svincolo sud. In questa prima fase dei lavori ad esempio è possibile svoltare verso Monteluco solo per i veicoli che percorrono la strada in direzione Foligno, per chi viaggia in direzione Terni è obbligatorio raggiungere l’incrocio per la frazione di Pompagnano ed effettuare l’inversione di marcia per tornare poi in direzione Spoleto e svoltare a destra verso Monteluco. Nonostante ciò gli operatori turistici (due alberghi con ristorante) rimangono aperti nonostante le problematiche. Entrambi auspicano che l’intervento termini entro i tempi previsti (otto mesi) ovvero entro la prossima primavera. In questa prima fase del cantiere, inoltre, dallo svincolo sud è possibile uscire dalla città solo in direzione Terni e questa situazione comporta diversi problemi per gli operatori commerciali della zona di Piazzale Roma. Attualmente quindi tutto il traffico in entrata viene convogliato allo svincolo nord ed è inevitabile che nelle ore di punta si congestioni la zona di via Flaminia Vecchia, via Conti e viale della Stazione. "Questo schema di organizzazione per l’esecuzione dei lavori della rotatoria – ha spiegato il Comune ad inizio lavori - potrà comunque essere modificata durante l’esecuzione dell’intervento, ma garantisce fin dall’inizio sia i collegamenti da e per Monteluco (la Sp 462 è l’unica via di accesso carrabile), sia la gestione delle emergenze in direzione Terni (l’uscita da Spoleto verso sud inizialmente non era prevista)". Daniele Minni