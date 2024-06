Monteluce, arriva la Usl 1. Casa di Comunità: i servizi

La Usl 1 è ufficialmente proprietaria dell’edificio del Comparto di Monteluce dove nascerà la Casa di Comunità. Scaduto il periodo in cui era possibile esercitare il diritto di prelazione, essendo l’immobile sottoposto ad un vincolo di tutela dei beni culturali, l’acquisto è stato perfezionato ieri per un importo di 307 mila euro, già giudicato congruo dall’Agenzia del Demanio.

L’azienda dunque, appena possibile, è pronta a lasciare la sede di via XIV Settembre, che versa in gravi condizioni di degrado. L’immobile, oggi al grezzo, ha una superficie di 2.500 mq, più 20 posti auto nell’adiacente parcheggio. Il cronoprogramma prevede che entro settembre vi sarà l’elaborazione del progetto, mentre l’inizio degli interventi, a seguito del contratto con l’impresa, avverrà tra dicembre 2024 ed inizio gennaio 2025. I lavori, stimati in 5,5 milioni di euro, vedranno la fine entro il 2026 così come previsto dalle tempistiche dei progetti Pnrr di cui fa parte.

La Casa di Comunità di Monteluce ospiterà Cup (Centro unico prenotazioni), Adi (Assistenza domiciliare integrata), vaccinazioni, consultorio, servizi sociali (Punto unico di accesso-Pua), area cure primarie (continuità assistenziale, aggregazioni funzionali territoriali-Aft), area poliambulatoriale (varie specialistiche), per un giro di utenza stimato in circa 2 mila persone giornaliere. Un trasferimento atteso da tempo e sollecitato dai cittadini che in più di un’occasione hanno denunciato le condizioni indecenti in cui versa l’attuale “Dispensario“.

