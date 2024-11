Montecchio, in biblioteca la conferenza sulla disabilità

TERNI - E’ in programma il 3 dicembre alle 9,30 alla biblioteca comunale di Montecchio, una conferenza per parlare dei problemi legati alle diversità in occasione della Giornata internazionale delle persone con Disabilità. Lo annuncia l’amministrazione comunale che organizza un evento dedicato alla riflessione sul tema della disabilità, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere una cultura dell’inclusione e dell’accessibilità. La conferenza affronterà il tema delle opportunità, dei servizi e delle buone pratiche da adottare per abbattere le barriere fisiche e culturali. Nel programma previste testimonianze dirette, incontri con medici specializzati, strutture, associazioni e cooperative, oltre alla presentazione di risorse e strumenti per l’inclusione e alla discussione sui diritti, sulle sfide e le soluzioni per un accesso equo alla cultura e ai servizi. L’iniziativa, specifica il Comune, è aperta ai professionisti, agli studenti, ai familiari e a chiunque sia interessato agli argomenti trattati.