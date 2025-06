Monte Santa M. Tiberina. Consiglio subito al lavoro. Le priorità della Giunta-Mancini

Tra le priorità della nuova Giunta guidata dal sindaco Rinaldo Mancini ci sono "i lavori al castello Bourbon cui sono collegati una serie di progetti importanti anche con l’università degli studi di Perugia; l’implementazione della rete sentieristica per rafforzare il circuito naturalistico e, non ultime, le strade per le quali occorrono una serie di interventi". Intanto però, prima di dare le gambe a queste azioni amministrative, è stato compiuto nei giorni scorsi l’atto formale dell’insediamento del consiglio comunale con la nomina della nuova Giunta. La squadra che affianca il neo sindaco Mancini è composta da Gregorio Severini (vicesindaco) e da Lara Oscari. Severini ha le deleghe legate alla "digitalizzazione e transizione digitale, internazionalizzazione, agricoltura, ambiente, artigianato e attività produttive, commercio e sviluppo economico, viabilità e controllo del territorio", mentre a Lara Oscari sono state assegnate le deleghe a "servizi sociali, istruzione, servizi scolastici, cultura, politiche giovanili, per la famiglia e terza età".

Il resto delle competenze sono rimaste nelle mani del primo cittadino. "La giunta – ha spiegato Mancini – rispecchia l’equilibrio di genere con un uomo e una donna. Lara Oscari è molto preparata e siamo convinti che farà bene mentre Severini, già assessore nella precedente amministrazione, ci affiancherà nel portare avanti i tanti progetti avviati".

Nella seduta del Consiglio comunale c’è stata anche la surroga di Severini, che aveva già presentato le proprie dimissioni, con la prima dei non eletti Donatella Foiani. In Consiglio siedono per la maggioranza oltre al sindaco Mancini e agli assessori anche Letizia Michelini, Enrico Bruschi, Luca Mancini, Massimo Raini, Diego Brillini e la Foiani. Per l’opposizione sono invece entrati in consiglio Francesco Algeri Rignanese (ex candidato a sindaco), Alessandro Pazzaglia e Rossella Severini. Sono state inoltre costituite le commissioni e i capigruppo.

Per la maggioranza di “Un impegno comune“ il capogruppo è Brillini mentre la minoranza sarà rappresentata dal capogruppo Algeri Rignanese. In chiusura, come da prassi, il sindaco ha presentato le proprie linee programmatiche che vanno in continuità con la precedente amministrazione guidata dall’attuale consigliera regionale Letizia Michelini (che tra l’altro è stata rieletta in Consiglio).