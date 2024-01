Monica Pannacci regina dei social. Food blogger da quasi 2 milioni di fan

Umbertide (Perugia), 6 gennaio 2024 - Un milione di follower su Instagram, 720 mila su Facebook e 180 mila su Tik Tok. Insomma quasi due milioni di persone che seguono la food blogger, creator digitale ed influencer umbertidese Monica Pannacci. Proprio l’altro ieri, circondata da una nuvola di palloncini rossi, l’annuncio del milione di appassionati della sua arte culinaria (e della sua assoluta simpatia) suoi fedelissimi su Instagram, traguardo che Monica ha commentato così: "Ma avete idea di quanti siete? Mai avrei immaginato di arrivare fin qui ache se non ho mai avuto alcun dubbio sul fatto che la cucina fosse un posto speciale, che crea legami e connessioni". E ancora: "Ho sempre visto la cucina come il donare un pezzo del mio cuore come per dire "Vieni qui, mangia, questo l’ho fatto io per te, ma un milione di followers è tanto. Adesso chi ci parla con la mia ansia galoppante?".

E giù commenti, baci ed abbracci (virtuali) e complimenti degli amici a centinaia! Monica ha 45 anni, due figlie e si definisce "allegra e solare ma anche impulsiva, testarda e permalosa". Dopo 23 anni di scartoffie ha lasciato il lavoro di ragioniera per dedicarsi alla sua vera passione, la cucina. "Le mie ricette – dice - sono semplici, colorate e velocissime, ma sempre fatte con il cuore". Ha ricevuto il premio GZ Blog Award nel 2022 e nel 2023 come e stata premiata come "blogger Giallozafferano" con più followers su Instagram.

Per Monica tutto comincia nel 2016, quando aprì uno spazio sulla piattaforma "GialloZafferano", notissima per le sue ricette. "Lo feci – racconta - un po’ per noia, un po’ perché sentivo il bisogno di uno spazio tutto mio, riscuotendo da subito interesse tanto che il suo "ricettedelcuoreblog" vanta più di un milione di visitatori mensili".

"Inizialmente – continua Monica - postavo solo le foto dei piatti, ma nel 2019 tutto è cambiato con gli short video (video brevi) che mi hanno permesso di raggiungere migliaia di persone attirate da piatti facili e succulenti. Ho superato un milione di follower su Instagram, ai quali se ne aggiungono oltre 720.000 su Fb e oltre 180.000 su TikTok; sono presente su tutti gli altri social network anche se con numeri inferiori, per una community che conta quasi 2 milioni di persone".

Pa.Ip.