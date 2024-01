Città di Castello, Monica Bellucci a cena in centro

Città di Castello (Perugia), 7 gennaio 2024 – Monica Bellucci a Città di Castello per un breve soggiorno di fine festività. Famiglia, amici e cena secondo tradizione in un ristorante del centro storico L’Accademia-Hostaria di Giacomo Brunetti, situato in Via del Modello, in prossimità della Cattedrale e del Palazzo comunale, a pochi passi dalla Pinacoteca e da Palazzo Albizzini. La bellissima attrice ha trascorso con familiari e amici una piacevole serata all’insegna delle prelibatezze locali preparate con dovizia e bravura dallo chef Francesco Graziotti e dal proprietario del locale Giacomo Brunetti, che conosce da diversi anni Monica Bellucci per aver realizzato altri piatti in un ristorante di Anghiari, Il Castello di Sorci, luogo caro a Monica per l’amicizia che l’ha legata a lungo con il titolare, il compianto Primetto Barelli e la sua famiglia. Coniglio con prelibato tartufo, patate arrosto e tiramisù, dolce preferito, è stato il menù servito da Giacomo Brunetti e dal suo staff, con un buon bicchiere di Sagrantino, vino simbolo della regione. "È stata davvero una bella sorpresa - ha dichiarato Brunetti - la presenza di Monica mi ha fatto tanto piacere, un vero e proprio orgoglio per noi. Monica Bellucci è una grandissima artista e attrice, una donna formidabile vanto del nostro paese Italia e di Città di Castello. Momenti unici che non dimenticherò".