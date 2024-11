Moni Ovadia svela ’Mediterraneo e dintorni’ al Caio Melisso

Dopo il successo dell’appuntamento inaugurale, il Festival “Strumenti&Musica“ prosegue con uno spettacolo di forte impatto: domani alle 21 al Caio Melisso, Moni Ovadia (nella foto) porta in scena “Mediterraneo e dintorni - Cronaca di un viaggio”, show tra musica e poesia, tratto dall’opera “Breviario mediterraneo“ di Predrag Matvejevic. Ideato dallo stesso Ovadia e dal musicista Marco Poeta, è una riflessione intensa e lirica sul Mediterraneo, culla di popoli, tradizioni e memorie condivise. Ad accompagnare l’artista un quartetto di alta qualità con Adriano Taborro, all’oud e alla chitarra acustica, Daniele Di Bonaventura al bandoneón, Marco Poeta alla chitarra a 12 corde e guitarra portuguesa, e Giulia Poeta come voce recitante in una varietà di timbri e sonorità del Mediterraneo. Biglietto a 10 euro con prevendita online e informazioni alla mail: [email protected] e al numero 328.4658880. Sempre domani al Teatro Nuovo Menotti iniziano le audizioni per la X edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Città di Spoleto”, che si concluderanno domenica.