Moncioveta e Portella vincono la sfida dei rioni

BASTIA UMBRA – Successo per il torneo tra i Rioni una delle tantissime iniziative che fanno da contorno al Palio de San Michele, nato con l’obiettivo di far vivere la manifestazione per tutto l’anno. In particolare, gli appartenenti ai 4 rioni si sono confrontate nella terza edizione del torneo di beach volley femminile e dell’edizione 2024 del Torneo di Calcio a 5 Maschile ospitate al ’Miglio Sport Village’. Una splendida serata arricchita soprattutto da una foltissima cornice di pubblico che ha tifato e spinto i propri rionali per tutta la durata della competizione, con entrambi i tornei sono stati come da tradizione appassionanti e combattuti.

Le ragazze del Rione Moncioveta, capitanate da Michele Betti, hanno vinto largamente il torneo femminile di Beach Volley sconfiggendo nella finale il rione San Rocco con un perentorio 25-8. In concomitanza si è svolto il torneo di Calcio a 5 maschile. Dopo una fase a gironi molto equilibrata, si è arrivati alla finale tra Portella e Sant’Angelo. I ragazzi di Portella, capitanati da Gessica Poeta, hanno prevalso sul rione Sant’Angelo conquistando la vittoria per 4-1. "Quest’evento sportivo – sottolinea Federica Moretti, presidente Ente Palio de San Michele – è ormai diventato un appuntamento imprescindibile per tutti i rionali. Oltre ad essere una splendida occasione per ritrovarsi, regala momenti d’aggregazione unici. Poi, da quando abbiamo introdotto la nuova formula che vede competere contemporaneamente sia i ragazzi che le ragazze, anche il pubblico non si annoia mai". E infatti c’è stato il record di presenze per assistere alle sfide.