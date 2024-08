Molesta l’ex compagno e viola il divieto di avvicinamento. Arrestata

Perugia, 6 agosto 2024 – Una donna di 38 anni di origine brasiliana è stata arrestata dai carabinieri di Ponte San Giovanni per aver ripetutamente molestato l’ex compagno ed aver violato il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La donna infatti era già sottoposta alla misura cautelare a seguito di reiterate condotte consistenti in maltrattamenti e violenze nei confronti dell'ex compagno, un 45enne italiano residente a Perugia, nonché dei suoi familiari, a conclusione della loro relazione. La 38enne, incurante del provvedimento, si è avvicinata all'abitazione dell'uomo: scattato l'alert alla Centrale Operativa, i militari di Ponte San Giovanni sono immediatamente giunti sul posto e accertata la sua presenza, l'hanno arrestata in flagranza di reato.

Non è il primo dei comportamenti molesti e vessatori: la cittadina brasiliana era solita portarsi sotto l'abitazione e i luoghi di lavoro dell'ex e dei suoi congiunti, inveendo insulti e scagliando oggetti contro le finestre degli immobili. L'episodio più rilevante si è verificato alla fine di giugno quando la donna aggrediva fisicamente la sorella dell'uomo che per difendersi era costretta a ricorrere all'uso di spray urticante. Alla 38 enne, a seguito di convalida dell'arresto e di celebrazione del rito direttissimo, ritenuti concreti i rischi di reiterazione, è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora in Umbria.