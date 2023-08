Moiano, Guerrini eletto alla guida della Polisportiva

CITTÀ DELLA PIEVE – È appena iniziato il nuovo percorso della Polisportiva Moiano, con il rinnovo del Consiglio. Si chiude quindi la stagione con Mauro Bagiana alla presidenza, quattro anni che si sono chiusi con un bilancio sicuramente positivo. Su tutti, la ripartenza della squadra di calcio Figc dopo la non iscrizione al campionato di quattro anni fa e la sospensione forzata per la pandemia Covid. In questi anni è continuata l’esperienza dello storico gruppo ciclistico che conta oggi circa 30 atleti iscritti, e quella del mini rugby in collaborazione con il Rugby Magione, che vede la Polisportiva Moiano ospitare annualmente il raggruppamento regionale, un torneo con oltre 300 bambini e bambine di tutte le società dell’Umbria. Ha preso il via poi l’attività del calcio a 7, con molti componenti della vecchia squadra di calcio Uisp di Moiano, ed è continuata alla grande l’esperienza dei Centri Estivi, grande orgoglio della Polisportiva con la partecipazione di quasi 200 bambini di tutto il comune di Città della Pieve. Molto importante anche la collaborazione con l’Arci Moiano per l’organizzazione della Sagra della lumaca estiva e della polenta invernale, un altro evento che negli anni è cresciuto raggiungendo numeri da record. Il Consiglio ha espresso piena fiducia a Manuel Guerrini come suo nuovo presidente della società, nominando inoltre Ivan Capoccia e Massimo Macchiaiolo come vicepresidenti. Confermati il tesoriere Marco Cannoni, il segretario Moreno Papalini ed il direttore sportivo Simone Selva. "Consapevole dell’enorme responsabilità di guidare una società storica, nata ben 46 anni fa, in questi quattro anni di mandato il presidente intenderà portare avanti quanto di buono è stato fatto. In generale, il nuovo Consiglio intende mantenere ed incrementare al meglio tutte le attività finora portate avanti", dice il presidente Manuel Guerrini.