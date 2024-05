Mobilitazione

TERNI In sciopero le otto lavoratrici del punto vendita Conbipel, il negozio situato nel centro commerciale Cospea, che ha annunciato la chiusura per la fine di agosto. Insieme alle addette del punto vendita, Filcams Cgil e Fisascat Cisl hanno dato vita ad un presidio con volantinaggio all’interno del centro commerciale e raccolto centinaia di firme di clienti e consumatori contrari alla chiusura del negozio. "Chiediamo all’azienda di tornare sui suoi passi e alle istituzioni di farsi carico della situazione di queste lavoratrici - hanno detto Lucia Rossi, segretaria della Filcams Cgil di Terni, e Sergio Sabatini della Fisascat Cisl, secondo quanto riferiscono i sindacati - perché la perdita del posto di lavoro non sarebbe solo un dramma per loro, ma un’ulteriore ferita per il territorio, considerato che non si tratta purtroppo di un caso isolato. E non dimentichiamo che le vittime di questa decisione sono donne, un motivo in più per scongiurare questa chiusura e i relativi licenziamenti, in un territorio in cui l’occupazione femminile fatica terribilmente a trovare spazio". Delle otto lavoratrici coinvolte, molte hanno famiglie famiglie a carico e in certi casi si tratta di nuclei monoreddito,