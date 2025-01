Mobilità in bici e bandi . Il Comune c’è

CORCIANO - Anche il Comune di Corciano annuncia la propria partecipazione al bando “Bici in Comune“, promosso dal Ministero per lo sport e i giovani. L’iniziativa ha come obiettivo il finanziamento di progetti e interventi che promuovano la mobilità ciclistica. "L’adesione al bando – commenta Francesco Cocilovo, assessore allo Sport – rappresenta un ulteriore passo verso un futuro più sostenibile, nel quale la bicicletta non è solo un simbolo di mobilità green, ma anche un elemento strategico per la valorizzazione turistica e ambientale". "Quella della mobilità ciclistica è inoltre una scelta che porta giovamenti concreti alla salute e all’ambiente, senza dimenticare l’aspetto sociale. Per agevolare il tutto – prosegue l’assessore – di recente, abbiamo installato sei colonnine elettriche di ricarica e con kit per la manutenzione per e-bike. Le colonnine sono tutte attive, tranne quella di Castelvieto che è in via di definizione".