“Miss Mamma Italiana“. Un titolo per la perugina. Giada Bistocchi

C’è anche una mamma umbra tra le vincitrici di un titolo nelle nuove selezioni di “Miss Mamma Italiana 2024”, il concorso nazionale di bellezza e simpatia arrivato all’edizione numero 31. E’ Giada Bistocchi (nella foto), 34 anni, di Ponte Pattoli, mamma di Davide di 14 anni e di professione operatore socio-sanitario. Nella selezione che si è svolta al Grand Hotel Excelsior di San Benedetto del Tronto, Giada ha conquistato la fascia di “Miss Mamma Italiana in Gambe“. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità. Il concorso, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, sostiene “Arianne”, la onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza. Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma allo 0541.344300 oppure il sito www.missmammaitaliana.it.