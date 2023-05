Minuti di terrore per due giovani: aggrediti con lo spray al peperoncino per rapinarli

Perugia, 22 maggio 2023 - Un sabato sera di terrore per due ragazzi, vittime di una tentata rapina. E' successo a Ponte San Giovanni. I giovani hanno raccontato alla Polizia che erano stati avvicinati da due sconosciuti i quali, dopo aver chiesto una sigaretta, improvvisamente hanno spruzzato al volto uno spray al peperoncino. Spaventati e disorientati sono riusciti a divincolarsi e a darsi alla fuga. Nel frattempo, uno di loro è stato raggiunto da uno degli aggressori che aveva tentato di sottrargli il portafoglio e il cellulare, dandosi poi alla fuga nel momento in cui la vittima aveva iniziato a chiedere aiuto. Gli agenti, dopo aver tranquillizzato i giovani, hanno atteso l’arrivo del personale del 118 per le cure del caso; successivamente hanno acquisito tutti gli elementi utili al rintraccio dei due sconosciuti. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato finalizzate ad individuare gli autori dell’aggressione.