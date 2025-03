Minorenne preso a bastonate . Americano di 17 anni picchiato da un uomo fuori dal ristorante

Finisce male, per un diciassettenne americano, una serata trascorsa in compagnia degli amici in un ristorante nel pieno centro storico della città serafica. E’ stato colpito in testa con un bastone da un quarantasettenne del posto che poi è stato successivamente individuato dai Carabinieri della Stazione di Assisi che lo hanno denunciato per l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate. Il ragazzo colpito, che studia nella città serafica e vive al Convitto Nazionale "Principe di Assisi" è stato subito soccorso dalle persone che erano in sua compagnia e poi medicato e sottoposto ad accertamenti dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Assisi che al termine lo hanno dimesso dopo aver formulato una prognosi di una decina di giorni. L’inquietante episodio si è verificato qualche sera fa in zona centralissima, nei pressi di piazza del Comune. Secondo quanto ricostruito dai militari del Comando Compagnia di Assisi, basandosi sulle testimonianze dei presenti e di quanti hanno assistito increduli e preoccupati alla scena, il quarantasettenne ha avuto una discussione per futili motivi all’interno del ristorante del centro storico con un gruppo di giovani.

L’episodio sembrava essersi concluso lì proprio per la natura del diverbio, ma l’uomo era di altra opinione. E così, non contento, ha atteso che il gruppo uscisse dal ristorante, per poi aggredire l’americano di 17 anni domiciliato presso il Convitto Nazionale di Assisi, colpendolo alla testa con un bastone trovato per terra. Subito è scattato l’allarme con il giovane che è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con l’ambulanza. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Assisi, dove è stato medicato e sottoposto ad accertamenti prima di essere dimesso. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma che si sono subito messi sulle tracce dell’aggressore, già noto per i suoi comportamenti violenti. In breve è stato individuato: era all’interno di un bar del centro mentre consumava bevande alcoliche, nonostante fosse gravato dal divieto di accesso a quell’esercizio commerciale. Il giovane statunitense ha anche formalizzato la denuncia dell’accaduto supportato dal personale del Convitto, considerato che i genitori si trovano negli Stati Uniti, preoccupati assai per la brutta avventura vissuta dal figlio.