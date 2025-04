Minimetrò, cambio della guardia. Mazzoni nuovo amministratore: "Sfida per rilanciare la mobilità"

Andrea Mazzoni è il nuovo amministratore unico della Minimetrò Spa. La sindaca Vittoria Ferdinandi lo ha nominato con decreto del 7 aprile (due giorni fa) alla guida dell’azienda della minimetropolitana perugina. Mazzoni succede ad Alessandro Paiano che venne nominato al vertice della Spa nel giugno del 2017 durante la prima amministrazione di centrodestra di Andrea Romizi. Mazzoni, perugino di 35 anni, è un tecnico, con alcune esperienze politiche negli anni scorsi nell’ambito del centrosinistra. Attualmente è direttore commerciale di ParkingMyCar, piattaforma online per la prenotazioni e pagamento dei parcheggi, che da Perugia ha conquistato la leadership del mercato italiano. Il neo amministratore di Minimetrò si è anche occupato nel recente passato di policy e regolazione in diversi ambiti, tra cui mobilità e trasporti. Di lui la sindaca ha valutato con positività il fatto che sia orientato all’innovazione e all’ecosistema start-up, e che si occupi dello sviluppo di strategie digitali per promuovere soluzioni intermodali.

La scelta di un profilo come Mazzoni, segna dunque un cambiamento rispetto al passato, dove si erano avvicendati professionisti in ambito fiscale e amministrativo come Nello Spinelli prima e Paiano poi. Un profilo che proverà a impartire dunque la visione della nuova amministrazione, con l’obiettivo di valorizzare l’asset minimetro, renderlo più accessibile e, soprattutto, farne l’hub della mobilità sostenibile perugina. A proposito di minimetrò, Mazzoni in un suo articolo su Passaggi Magazine di un anno fa scrisse che "quella oggi in attività va considerata come una tratta dell’opera, che necessita evidentemente di integrazioni per poter rivestire il ruolo di mezzo di mobilità alternativa efficace e funzionale per una città con particolari caratteristiche morfologiche come Perugia".

I numeri da cui parte il mandato di Mazzoni sono buoni: il 2024 ha infatti segnato un incremento del 6 per cento delle validazioni rispetto all’anno precedente, passando da 2,613 milioni a 2,775 milioni di passeggeri, con una media giornaliera di 7.912 utenti. Dal 2008 al 2024, il minimetrò ha registrato circa 42,915 milioni di validazioni, generando oltre 30 milioni di euro di ricavi da biglietteria. L’efficienza del servizio, con una disponibilità media del 99,95 per cento, si conferma uno dei punti di forza dell’impianto. I reclami sono stati limitati a 149 in 17 anni, con motivazioni principali legate agli orari, alle emissioni acustiche e a interruzioni del servizio.

Michele Nucci