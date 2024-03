Minaccia i vicini di casa con la pistola scacciacani

UMBERTIDE – Dissidi vecchi ed incancreniti, come spesso succede tra coinquilini che mal si sopportano. Solo che stavolta alle liti e alle urla si è sostituita la minaccia con una pistola, per fortuna giocattolo. È accaduto ad Umbertide, in centro storico. Protagonisti un uomo di 65 anni, originario della Campania ma da anni residente in città, e una famiglia di origini marocchine, padre madre e figli in tenera età. Ad intervenire sul luogo i Carabinieri di Città di Castello che – dice una nota dell’Arma - "hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia un 65enne responsabile di minaccia aggravata dall’uso delle armi e detenzione abusiva di armi". Banali motivi di vicinato insomma, tra coinquilini che abitano l’uno sotto agli altri, con tutti i rumori che possono capitare nel caso, ma che pare abbiano finito per esasperare il campano. Una vecchia ruggine, come hanno rilevato i CC, culminata dopo l’ennesima discussione nelle intimidazioni. Il campano infatti "si sarebbe presentato alla porta dell’appartamento della famiglia marocchina impugnando una pistola e proferendo nei loro confronti insulti e minacce di morte". I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato il 65enne ancora in possesso dell’arma, una scacciacani replica di una pistola vera , priva del tappo e rosso caricata con tre proiettili a salve. La pistola è stata sequestrata, il campano per denunciato "minaccia aggravata dall’uso delle armi e detenzione abusiva di armi".