Minaccia di gettarsi da un’impalcatura, giovane operaio salvato da vigili del fuoco e polizia

Perugia, 3 settembre 2025 – Nel primo pomeriggio di oggi, 3 settembre, poco dopo le 14, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Perugia, con l’ausilio di un’autoscala e di un carro teli, è intervenuta in un cantiere edile a Perugia per un delicato intervento di soccorso.

Un giovane operaio era salito su un’impalcatura minacciando gesti estremi. Sul posto, oltre ai pompieri, è intervenuta anche la polizia di Stato, che ha gestito la situazione con la massima attenzione e tempestività. I vigili del fuoco, tramite il cestello dell’autoscala, sono riusciti ad avvicinarsi al giovane instaurando un contatto, mentre gli operatori della Polizia, approfittando di un momento favorevole, sono riusciti a bloccarlo e metterlo in sicurezza. Grazie al coordinamento tra le forze in campo, l’intervento si è concluso positivamente, evitando conseguenze drammatiche.

Sul posto era presente anche personale sanitario del 118, pronto a prestare assistenza, e personale della Guardia di Finanza, che ha supportato le operazioni di soccorso e garantito la sicurezza dell’area.