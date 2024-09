Michele Basili guida Confindustria Orvieto

È Michele Basili, amministratore delegato di Cise Costruzioni Idrauliche Stradali Edili, azienda di Orvieto specializzata nella realizzazione e manutenzione di strade, a presiedere la Sezione territoriale Orvieto di Confindustria Umbria per il biennio 2024-2026. L’assemblea ha inoltre eletto il vicepresidente Andrea Giontella (Termopetroli) e rinnovato il consiglio direttivo. Nel ringraziare la presidente uscente Patrizia Ceprini, Michele Basili, già vicepresidente, ha espresso la volontà di dare continuità per contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio. "Questo incarico – ha spiegato Michele Basili – rappresenta per me un onore e una forte responsabilità. Continueremo a impegnarci per favorire la crescita, raccogliendo le istanze delle imprese e affiancandole nelle complesse sfide che si troveranno ad affrontare. La collaborazione e lo scambio di esperienze saranno punti fermi, nella convinzione che solo lavorando insieme possiamo creare opportunità e contribuire allo sviluppo. Porteremo avanti iniziative in sinergia con le altre Sezioni territoriali e di categoria, per cercare di raggiungere obiettivi comuni e in linea con la strada tracciata dalla presidenza di Confindustria Umbria". Infrastrutture, sviluppo sostenibile, turismo e formazione saranno tra i temi chiave del prossimo mandato. "Per rendere attrattivo il territorio e contribuire al benessere della nostra comunità – ha sottolineato Basili – occorre un adeguato sistema infrastrutturale, a cui si aggiunge lo sviluppo digitale, elemento indispensabile per sostenere l’innovazione e la competitività del sistema produttivo".