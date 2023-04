Mezzo dei vigili del fuoco travolge una tettoia paramassi, strada chiusa

Terni, 7 aprile 2023 – La strada statale 209 “Valnerina” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 19,250, tra Ferentillo e Macenano, lungo la tratta Terni-Sant’Anatolia di Narco, a causa di un incidente. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante dei vigili del fuoco (un autoarticolato che trasportava un escavatore) ha impattato contro una tettoia paramassi. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto al fine di valutare gli interventi necessari a ripristinare la transitabilità in sicurezza.

Il mezzo dei vigili del fuoco stava rientrando da un intervento. L’escavatore si è ribaltato finendo sulla strada.

Le operazioni di ripristino proseguiranno durante la notte con l’obiettivo di riaprire la SS209 nella mattina di sabato.